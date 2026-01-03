La derecha española cree que es un mal día para Maduro y sus aliados, también en España

En la red X, el presidente del Partido Popular (derecha) dijo que la prudencia "es compatible con la esperanza" de que Venezuela recupere el futuro "que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes" de España.

Recordó que los conservadores españoles llevan años denunciando el "régimen chavista".

En este sentido, recalcó que fue el actual Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, quien "sacó de Venezuela" al "ganador" de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, Edmundo González, ahora exiliado en España.

Maduro, por el contrario, se mantuvo en el poder "pese a perderlas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Feijóo subrayó que la principal preocupación de su partido son los españoles residentes en el país caribeño, en torno a 148.000, y el conjunto de los venezolanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Venezuela, añadió, ha sufrido "una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática" con el liderazgo de Edmundo González y la dirigente opositora María Corina Machado, según el jefe de la derecha española.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos efectuó este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y aseguró haber capturado al presidente Maduro y su esposa y sacado del país.

Antes, en la red X, el líder de Vox (extrema derecha español), Santiago Abascal, había urgido al "régimen narcoterrorista de Maduro" a rendirse y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, "al que ha torturado sin descanso y con brutalidad".