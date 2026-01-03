La economía haitiana se contrajo por séptimo año consecutivo

En los últimos siete años, "la contracción ha sido del 16 %, lo que supone una cifra bastante importante. Pero no es el mayor periodo de contracción que ha experimentado la economía", declaró Gabriel, quien recordó el periodo del embargo, entre 1991 y 1994, cuando la economía se contrajo de forma acumulada 22,5 %.

Inmediatamente después, se produjo un repunte, ya que entre 1996 y 2000 la economía creció de forma acumulada un 23 %, con una tasa especialmente elevada en 1996, cuando se alcanzó el 10 %, añadió durante su participación en un programa televisivo para abordar la situación económica del país, que enfrenta desde hace años una profunda crisis, agravada por la violencia impuesta por las bandas armadas.

La última vez que la economía de Haití experimentó un crecimiento fue en 2018, con un 1,7 %.

La situación actual "se ve agravada por la crisis sociopolítica y la crisis de seguridad, pero los signos de desequilibrio habían comenzado mucho antes de este período de crisis política y crisis de seguridad", explicó el gobernador del Banco Central del país.

"Estas perturbaciones afectan precisamente a la aplicación de la política monetaria, ya que se necesita un entorno estable y propicio para el desarrollo de los negocios", añadió Ronald Gabriel, quien precisó que "todos los sectores se han visto gravemente afectados por la crisis sociopolítica"

De hecho, la agricultura, que históricamente representaba más del 40 % del valor añadido global, ahora representa menos del 17 %.

"La agricultura, la construcción, el sector industrial, ningún sector se ha librado, salvo el sector bancario", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "es necesario que todos los actores, tanto políticos como institucionales, aúnen sus esfuerzos para encontrar un modus operandi que permita volver a encarrilar la economía hacia el crecimiento".