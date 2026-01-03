La embajada rusa en Caracas no ha sido afectada y Moscú mantiene contacto con autoridades

"El barrio, donde se encuentra la embajada y las zonas adyacentes no fueron atacadas", señaló el embajador Serguéi Melik-Bagdasárov, citado por agencias rusas.
Agregó que los empleados de la legación continúan sus labores.
Más tarde, dos senadores del país condenaron los ataques de Washington y urgieron a la comunidad internacional a reaccionar.
Mientras, el medio independiente Insider aseguró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acudió al Kremlin para abordar los acontecimientos en Venezuela y la reacción de Rusia en el marco de una serie de reuniones a puerta cerrada.
