La fuerza antidrogas decomisa 614 kilos de cocaína en el noreste amazónico de Bolivia

La operación se realizó en una vivienda particular en la localidad de San Ramón, con base en "información procesada por Inteligencia especializada" que indicaba que en ese inmueble "presuntamente se acopiaban sustancias controladas", dijo Justiniano a los medios en Trinidad, la capital de Beni.

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) ingresaron a la vivienda y en la requisa encontraron "grandes cantidades de droga almacenadas en bolsas de tipo yute" y plásticas, "distribuidas en distintos ambientes del lugar".

"Como resultado de esta intervención, se logró el secuestro de 614 kilos de cocaína, entre clorhidrato y pasta base, equivalentes a 549 paquetes tipo ladrillo (...), lo que constituye un golpe directo a estructuras del narcotráfico", sostuvo.

Además del decomiso de la droga, fue aprehendida una persona que se encontraba en el inmueble cuando se realizó la operación y las investigaciones continúan, agregó Justiniano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el director general de la Felcn, Franz Cabrera, precisó que la operación se realizó en la víspera y que el allanamiento fue ejecutado "con consentimiento de la persona que estaba en ese momento en el inmueble".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabrera detalló que del total incautado, 400 paquetes en forma de ladrillo son de clorhidrato de cocaína y otros 149 son pasta base, con una afectación total de 1,3 millones de dólares al narcotráfico.

El jefe antidrogas indicó que la intervención se realizó en una "zona de riesgo", por lo que el personal de la Felcn salió del sitio "de forma inmediata" para evitar incidentes o ser "retenidos" por los pobladores.