Lacalle Pou: Puede amanecer la libertad en Venezuela. No justifico la intervención armada

"Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus 'aliados'. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción", puntualizó el exmandatario en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Y añadió: "Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?".

En octubre del pasado año, quien fuera presidente de Uruguay en el período 2020-2025 celebró que la líder opositora venezolana Marina Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz "por su lucha incansable contra la dictadura".

"Lo merece @MariaCorinaYA y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió en su cuenta de X.

En el año 2024, durante su última participación en la Asamblea General de Naciones Unidas apuntó que había llegado la hora de actuar por Venezuela y celebró el hecho de haber estado lejos de "un régimen autoritario e intolerante".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.