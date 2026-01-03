Las sospechas crecen sobre el papel de la espuma acústica en el incendio del bar en Suiza

Las investigaciones -a partir de fotografías analizadas y testimonios de supervivientes recibidos por el Ministerio Público- indican que la primera chispa provino de una luz de bengala adherida a una botella de champán, pero este único elemento no explica la violencia y rapidez de propagación del fuego, según han coincidido los especialistas.

Las espumas acústicas, utilizadas para insonorizar un espacio, deben ser de tipo ignífugo, es decir, que no se inflama ni propaga el fuego, un producto considerado de alta gama y de muy larga duración, de acuerdo con explicaciones del especialista suizo en acústica, Christophe Anet.

La alternativa es una espuma de poliuretano, que no cuenta con el tratamiento para ser ignífuga, pero que por su menor precio es comercializada como aislante e insonorizante.

Diversos vídeos filmados por jóvenes que se encontraban dentro del local en el momento del incendio y que consiguieron escapar muestran claramente las bengalas encendidas y la rapidez con la que la espuma empezó a arder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En relación con esto, el jefe del Departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer, ha señalado que cree que el factor predominante a investigar es "el estado del material y de la infraestructura y no necesariamente el uso de (elementos) pirotécnicos", aunque recalcó que es evidente que hay lugares que no son aptos para utilizarlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía de Valais ha establecido, tras dos días de investigaciones preliminares, que existen elementos suficientes para abrir una instrucción penal contra la pareja de propietarios franceses del bar 'Le Constellation', muy popular en la franja más joven de Crans Montana y alrededores.

Las acusaciones que pesan sobre ellos son las de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia.

La investigación se centrará así en los trabajos realizados en el local y las condiciones en las que se colocó la espuma insonorizante en la segunda mitad de 2015, cuando se realizó una renovación general, según muestran fotografías publicadas hoy por el diario La Tribune de Genève y que provienen de una antigua página de Facebook de este negocio.

Según el medio, en la mañana del 1 de enero, horas después del incendio, las redes sociales del bar fueron borradas.

Las imágenes indican que la espuma se había colocado no solamente en el techo, sino también en las paredes, así como "el modo artesanal en el que se realizaron los trabajos", agrega.

Los copropietrios del lugar fueron interrogados inicialmente por el Ministerio Público en calidad de testigos e indicaron que su local había sido inspeccionado por las autoridades locales tres veces en la última década.

Mientras, las familias de los desaparecidos multiplican los llamamientos de ayuda y esperan respuestas rápidas y definitivas de las autoridades sobre las causas del incendio, así como sobre las responsabilidades.

En cuanto a los fallecidos, se informó hoy de la identificación formal de los primeros cuatro, todos ellos suizos: dos mujeres, de 21 y 16 años, y dos hombres, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias.