Lavrov habla por teléfono con Delcy Rodríguez y se solidariza con el pueblo venezolano

"Lavrov expresó su firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión militar (de EE.UU.)", señaló Exteriores ruso en un comunicado, que se difunde en medio de informaciones en la prensa occidental sobre una supuesta partida de Delcy Rodríguez con destino a Rusia.

La nota agrega que Moscú seguirá apoyando la política de Caracas dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país.

"Las partes se pronunciaron a favor de no permitir una mayor escalada y la búsqueda de una salida de la situación a través del diálogo", señala el comunicado.

Durante su conversación, Lavrov y Rodríguez expresaron su compromiso mutuo para seguir fortaleciendo la asociación estratégica integral entre ambos países.

