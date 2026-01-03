Letonia y Lituania piden contención y respeto al derecho internacional en Venezuela

En sendos mensajes emitidos en X al mismo tiempo, los jefes de la diplomacia de ambos países bálticos insistieron en llamar a que el derecho internacional sea respetado por los actores implicados en los hechos de Venezuela.

Budrys también recordó que el "régimen" de Nicolás Maduro apoyó "la guerra de agresión contra Ucrania activamente junto a Irán y Cuba" y, al igual que Braže, destacó que ninguno de los dos países bálticos reconoció al presidente capturado este sábado por militares estadounidenses en Caracas.

"Nunca reconocimos la legitimidad del régimen de Maduro después de que robara las elecciones. Venezuela es mejor sin él", señaló la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia.

Ambos ministros indicaron que sus países vigilan de cerca la situación en el país sudamericano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país".