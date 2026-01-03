Líder de oposición israelí: "Irán debe poner atención a lo que está pasando en Venezuela"

"El régimen de Irán debería prestar mucha atención a lo que sucede en Venezuela", escribió en su cuenta de X.

Esta es la primera reacción que llega desde Israel después de que durante la madrugada de este sábado Estados Unidos bombardeara diferentes objetivos militares de Venezuela y poco después el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una acción que la Fiscalía venezolana ha calificado de "secuestro".

Ningún otro miembro del Gobierno de Benjamín Netanyahu se ha pronunciado, de momento, sobre esta intervención militar estadounidense en Venezuela.

Irán vive un momento de fuertes protestas en las calles por la delicada situación económica a lo que el régimen ha respondido abriendo fuego contra los manifestantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la ONG opositora Hrana, al menos ocho manifestantes han perdido la vida en los seis días de protestas en el país persa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, ayer Trump amenazó con actuar contra el régimen de los Ayatolás si persisten los ataques contra los protestantes.

También el Ejecutivo de Netanyahu ha vuelto a poner en los últimos días encima de la mesa la posibilidad de atacar, tal y como hizo este pasado verano, en Irán, aliado de Venezuela, si reanuda la producción de misiles balísticos y su programa nuclear.