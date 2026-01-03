Luis Arce expresa su repudio a "intervención" de EEUU en Venezuela y "secuestro" de Maduro

"Repudiamos de manera categórica la intervención militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores", publicó en sus redes sociales Arce (2020-2025), que está preso desde diciembre por una investigación de presunta corrupción.

Para el exgobernante boliviano, "este accionar es un atentado sin precedentes a la autodeterminación de un pueblo libre que merece respeto y autonomía para tomar sus decisiones", por lo que pidió una "inmediata reacción de la comunidad internacional" y de Naciones Unidas "para evitar que esta medida llegue a niveles de conflicto incalculables".

"Queda claro que la finalidad de EEUU nunca fue la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino apoderarse del petróleo venezolano y otros recursos naturales, y someter al pueblo bolivariano a sus intereses", indicó.

Arce también expresó "solidaridad" a los venezolanos y lamentó "que no se haya respetado la Zona de Paz" proclamada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) proclamada en 2014.

Otro exoficialista boliviano, el expresidente del Senado Andrónico Rodríguez, también condenó en X "este atentado contra la soberanía de Venezuela".

"Nada justifica una agresión armada ni la imposición por la fuerza. La comunidad internacional y organismos como las Naciones Unidas no pueden guardar silencio frente a estos hechos porque cuando se vulnera la soberanía de un país, se debilita la convivencia pacífica y dignidad de todos los pueblos", agregó Rodríguez.

Antes también se pronunció el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien expresó su rechazo al "bombardeo de EE.UU. contra Venezuela" y denunció que es una "brutal agresión imperial".

Morales y Arce fueron aliados políticos de los Gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, mientras que el nuevo Ejecutivo boliviano de Rodrigo Paz tomó distancia de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Cancillería de Bolivia expresó su apoyo al "pueblo venezolano" en lo que consideró el inicio de un camino de "recuperación de su democracia" y consideró "ineludible" que haya una "transición democrática real" en ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.