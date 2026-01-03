Marruecos reitera su apoyo a la integridad territorial de Yemen

"Marruecos, fiel a su firme compromiso con la consolidación de la estabilidad en la región árabe, reafirma su rechazo a todo aquello que pueda socavar la soberanía y la integridad territorial del Yemen, así como su apoyo a todas las iniciativas encaminadas a calmar la situación, promover la seguridad y garantizar la estabilidad de todos los países de la región", se lee en una nota del Ministerio de Exteriores marroquí.

La misma fuente instó a las partes interesadas del conflicto a "seguir comprometidos con el diálogo para alcanzar una solución política integral" al conflicto.

La tensión se disparó en la zona el pasado martes después de que la denominada Coalición de Apoyo a la Legitimidad en Yemen, liderada por Riad, atacara por aire y destruyera un cargamento con material militar en el puerto yemení de Mukalla, y acusara a Emiratos Árabes de "alimentar el conflicto" en el Yemen por pretender entregar ese material al separatista Consejo de Transición Sureño (CTS).

Ese ataque y las siguientes presiones de Riad que acusó también a Abu Dabi de amenazar su seguridad nacional, por su respaldo a los secesionistas del CTS, llevaron a Abu Dabi a anunciar la retirada de sus fuerzas del Yemen, dando lugar así a la que podría ser la segunda peor crisis diplomática en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo desde 2017.

Este sábado, fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente tomaron el control de Mukalla, capital de la provincia oriental yemení de Hadramaut, que estaba en manos del CTS.