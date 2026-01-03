Ministro de Defensa colombiano activa plan para impedir ataques del ELN en la frontera

Según el ministro, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.

"Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones", expresó el ministro en su cuenta de X.

Sánchez Suárez añadió que, tal como lo informó previamente Petro, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, se activó un puesto de mando unificado y "un plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran" ante la posibilidad de que haya un alto flujo de refugiados por los ataques de EE.UU. en Venezuela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección", indicó el titular de Defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente Petro, expresó hoy la "profunda preocupación" de su Gobierno por los bombardeos esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense.