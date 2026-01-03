Noruega critica la acción militar de EE.UU en Venezuela y pide una transición pacífica

"El derecho internacional es universal y vinculante para todos los Estados. La operación militar de Estados Unidos en Venezuela no respeta el derecho internacional", dijo el jefe de la diplomacia noruega en un comunicado.

"Una transición pacífica hacia una gobernanza democrática sigue siendo la única salida viable para Venezuela", lo que incluye "un proceso político inclusivo que respete los derechos y aspiraciones de la población", agregó el político noruego.

Espen Barth Eide señaló también que la intervención militar estadounidense supone una "grave escalada" en una situación "altamente volátil".

"Es imperativo ahora establecer todos los hechos que han ocurrido", dijo el ministro noruego, que subrayó que "el régimen de Maduro carece de legitimidad democrática" pues "las elecciones de 2024 dejaron claro que el régimen dejó de contar con el apoyo del pueblo venezolano".

Además, el jefe de la diplomacia noruega criticó que el Gobierno venezolano haya aumentado su autoritarismo, por lo que es responsable de "amplias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos".