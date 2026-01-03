Panamá dice González Urrutia es presidente electo de Venezuela y pide transición ordenada

"Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo", expresó Mulino en un mensaje en X.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Mulino ha expresado varias veces en las últimas semanas su esperanza en que González Urrutia asuma el Gobierno de Venezuela, alegando que miles de actas electorales de los comicios del 28 de julio de 2024, que permanecen resguardadas en el Banco Nacional de Panamá, acreditan su victoria.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido en los comicios de julio de 2024, sin mostrar las actas electorales que lo acrediten.

"También dialogué con el presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, quien espero que asuma su cargo, dejando atrás años y años de una dictadura brutal, que hoy se encuentra en estado de completa descomposición", dijo el viernes Mulino durante una rendición de cuentas ante el Parlamento, al recordar su viaje a Noruega en diciembre pasado para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.