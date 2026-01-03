Paraguay adopta medidas para evitar ingreso de personas vinculadas al Gobierno de Maduro

La institución indicó en un comunicado que, con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, adoptaron "medidas de control y seguridad migratoria en virtud de los acontecimientos recientes vinculados a la captura del dictador Nicolás Maduro, en concordancia con las acciones impulsadas por otros países de la región".

Las medidas se aplicarán "con el objetivo de impedir el ingreso de personas relacionadas al citado régimen" y alcanza a aquellos que tengan "vinculaciones al narcoterrorismo o con deudas pendientes con la justicia", destacó la nota.

Migraciones indicó que la decisión busca "resguardar las fronteras nacionales y prevenir la utilización indebida de figuras de protección internacional", al tiempo que defendió la política de Paraguay "de apertura a la migración segura, ordenada y regular, compatible con los derechos humanos".

En ese sentido, la institución subrayó que analizan los mecanismos para "identificar y verificar de manera objetiva a personas eventualmente vinculadas al régimen venezolano" a través de la cooperación internacional y el cruce de bases de datos.

Asimismo, se encuentran evaluando los elementos que permitan certificar los "nexos" de las personas con el Gobierno de Maduro, para "aplicar, cuando corresponda, medidas de restricción migratoria conforme a la normativa vigente".

Paraguay es un país alineado con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al igual que Argentina, que esta jornada también anunció una serie de restricciones migratorias en el mismo sentido.

Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado a Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York para ser juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Tras la operación, Trump dijo en una rueda de prensa que su Administración va a gobernar Venezuela durante un periodo de transición y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad, incluido su secretario de Estado, Marco Rubio.