Paraguay insta a una "transición ordenada" tras el ataque en Venezuela y captura de Maduro

"El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada", señaló en un comunicado la Cancillería de Paraguay, país que no reconoce a Maduro, quien rompió en enero de 2025 las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, uno de los aliados de Estados Unidos en la región, reafirmó además "su compromiso histórico con la resolución pacífica de controversias", una cuestión -aseguró- "fundamental que rige su conducta en el escenario internacional".

No obstante, la Cancillería indicó que su país había alertado sobre "la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro", al que consideró "cabecilla del Cartel de los Soles", que Paraguay declaró en agosto pasado como una "organización terrorista internacional", al igual que Estados Unidos.

"En tal sentido, al ser la misma una estructura criminal declarada formalmente como organización terrorista por las autoridades nacionales, su persistencia (la de Maduro) en el poder representaba una amenaza para la región", añadió la nota.

Por ello, Exteriores destacó que "la salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de derecho", con el objetivo de que, según dijo, "la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana".

El martes pasado Peña dijo en un diálogo con periodistas que le "preocupa muchísimo" el incremento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que abogó por una solución pacífica para evitar que haya una incursión militar en el país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y su esposa fueron "capturados y sacados del país".

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero de Maduro y su esposa y exigió al Gobierno de Trump que presente una prueba de vida de ambos.