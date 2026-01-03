Perú hace un llamado a favor de la transición política en Venezuela

Un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores pidió igualmente la atención a "las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia" con el apoyo de la comunidad regional.

El Ejecutivo peruano subrayó que el Gobierno "ilegítimo" de Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a "torturas, detenciones arbitrarias e ilegales", destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región "una crisis migratoria sin precedentes", dado que su propio país recibió a 1,7 millones de venezolanos en los últimos años.

"El Perú está convencido que la delincuencia organizada transnacional constituye una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados", señaló y agregó que siguió con especial preocupación la organización y acciones delictivas de cárteles del narcotráfico en Venezuela.

En ese sentido, el Gobierno del presidente interino, José Jerí, remarcó que el Perú reafirma su compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias internacionales.

De la misma forma, indicó que está monitoreando la situación de la comunidad peruana en Venezuela, de la cual, hasta el momento, no se han reportado incidentes con los peruanos en ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.