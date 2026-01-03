Portugal "reconoce" el papel de EE.UU. en la promoción de transición estable en Venezuela

El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en la red social X, tras el anuncio de la detención del hasta ahora jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

"No habiendo reconocido los resultados de las elecciones de 2024, tomamos nota de las declaraciones y garantías del presidente Donald Trump y reconocemos el papel de Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo más rápido posible", escribió.

Aseveró también que están "enfocados en el futuro y en restaurar una democracia plena donde los venezolanos elijan libremente su futuro".

En la publicación agregó que anuncia su postura tras reunirse esta tarde con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, acompañado por el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.

En línea con un comunicado emitido horas antes, Montenegro recalcó que siguen "permanentemente y desde el primer momento" la situación en Venezuela, "con atención particular a la seguridad y bienestar" de la comunidad portuguesa

En ese sentido, dijo que la embajada lusa en Caracas y la red consular en ese país están "plenamente movilizadas" para acompañar a los portugueses.

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Exteriores portugués explicó que ven a Edmundo González Urrutia como "una solución aceptable e incluso tal vez preferible" para asumir el liderazgo en Venezuela, aunque consideró que "puede no ser probablemente inmediata" porque la situación "todavía no está clara" y se podrían convocar otras elecciones.

"La solución para, en el más breve tiempo posible, retomar la estabilidad democrática no es colocar de nuevo a Maduro en el poder, es justamente poner en la presidencia al que fue el candidato que venció las elecciones (en 2024) y, por lo tanto, estaremos totalmente disponibles para eso", recalcó Rangel.

Añadió que, en articulación con otros países de la Unión Europea y "con un diálogo muy intenso con Italia y España", esperan avanzar "rápidamente para devolver un proceso democrático y de transición democrática a Venezuela".

En su opinión, Estados Unidos tiene "intenciones benignas" y la Justicia norteamericana le transmite "todas las garantías" para juzgar a Nicolás Maduro, a quien calificó en varias ocasiones de dictador y a quien acusó de haber creado "una élite de narcoestado".

Aseguró que Portugal apela "siempre al respeto del derecho internacional y de la Carta de la ONU", pero, habiendo EE.UU. avanzado con esta operación, ahora es necesario trabajar "para crear una solución que traiga democracia, estabilidad, gobernabilidad".

Señaló que la comunidad portuguesa en Venezuela, que según él es "muy numerosa e influyente", "ha sufrido mucho" en los últimos años debido a la dictadura primero de Hugo Chávez y después "especialmente" con la de Maduro; y expresó su preocupación por los presos políticos en Venezuela, recordando que hay cinco de ellos que son luso-venezolanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en rueda de prensa que su Administración va a gobernar Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.