Portugal sigue la situación en Venezuela y pide a lusos en el país que se queden en casa

La Presidencia de la República lusa anunció en un escueto comunicado que el jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, está siguiendo la situación en Venezuela "en articulación con el ministro de Exteriores", Paulo Rangel.

Por otro lado, la embajada de Portugal en Caracas y los consulados generales en Caracas y Valencia emitieron un comunicado en redes sociales donde apelaron a la comunidad portuguesa en ese país a "mantenerse tranquila y en casa, atendiendo al estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas".

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ha llevado a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y ha asegurado haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social, en la que indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.