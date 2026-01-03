Presidente de Costa Rica celebra detención de Maduro y dice que debe pagar por crímenes

"Mi gobierno declaró desde el principio que Nicolás Maduro cometió fraude electoral. Por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes", expresó Chaves en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Chaves envió "un abrazo fraterno" al pueblo venezolano e instó a que "celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos".

"Que Dios bendiga al pueblo venezolano y lo ayude a recuperar la democracia y el Estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó", manifestó el presidente costarricense.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Desde el Gobierno anterior de Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que resultó reelegido Nicolás Maduro en 2018.

En las elecciones venezolanas más recientes de 2024, el Gobierno costarricense del presidente Rodrigo Chaves, reconoció como ganador a Edmundo González y no a Maduro, a quien acusa de haber cometido fraude para mantenerse en el poder.