Rodrigo Paz dice que "salida para Venezuela es respetar el voto", tras captura de Maduro

"La libertad no se negocia. La dignidad de los pueblos tampoco. Cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, la sociedad es sometida a la tiranía", publicó el centrista Paz en sus redes sociales.

El mandatario boliviano, que tomó posesión en noviembre, también dijo que "Bolivia reafirma que la salida para Venezuela es respetar el voto, que representa la verdadera voluntad popular".

"Bolivia siempre estará al lado de la democracia, la institucionalidad y respeto a los derechos humanos", añadió.

Antes del mensaje del gobernante, la Cancillería boliviana expresó en un comunicado el apoyo del Gobierno al "pueblo venezolano" en lo que consideró el inicio de un camino de "recuperación de su democracia" y consideró "ineludible" que haya una "transición democrática real" en ese país.

Tras ser elegido presidente, Paz se alejó de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que le valió ser suspendido del bloque bolivariano ALBA, del que Bolivia formó parte en las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Arce y Morales, ambos aliados políticos de Maduro, cuestionaron por separado la acción estadounidense, mientras que la conservadora Jeanine Áñez señaló que "el fin de la tiranía narcoterrorista y el inicio de la restitución del Estado de Derecho continúa su camino imparable hasta que asuma el verdadero presidente electo" en Venezuela.

El exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga destacó que "cayó el narco-tirano" que se "robó" la Presidencia venezolana, aludiendo a Maduro, y sostuvo que la "democracia demanda" que asuma el mando del país caribeño el opositor Edmundo González Urrutia, a quien volvió a reconocer como ganador de las elecciones de julio pasado en Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes son llevados a Nueva York, donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.