Según el expresidente ruso Dmitri Medvédev, el líder ucraniano, que "ha perdido su legitimidad", decidió elegir al "terrorista Budánov" como jefe de su gabinete.

Medvédev, citado por la agencia TASS, opinó que se trata de un intento del líder ucraniano de deshacerse de un competidor potencial en las futuras elecciones presidenciales en el país.

Si tuviera dos plazas vacantes, la segunda la ofrecería a Valeri Zaluzhni, exjefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y actual embajador del país del Londres, agregó Medvédev.

Rusia incluyó a Budánov en su lista de terroristas y extremistas en febrero de 2024.

Moscú acusa al nuevo jefe del gabinete de Zelenski de implicación en numerosos atentados en territorio ruso.

Según el diputado ruso Alexéi Zhuravliov, el nombramiento de Budánov aleja la perspectiva de la paz.

"Qué más se puede decir, cuando el jefe del gabinete, el número dos en la actual jerarquía del régimen de Kiev, es el terrorista y extremista Kiril Budánov", dijo el legislador al portal Gazeta.ru.

Mientras, el embajador para misiones especiales del Ministerio de Exteriores ruso, Rodión Miroshnik, opinó que detrás del nombramiento de Budánov están los "patrocinadores" de Kiev desde Londres que buscan así aumentar su influencia y evitar concesiones a Rusia en el marco de negociaciones.

Zelenski informó del nombramiento de Budánov el viernes.

"Me reuní con Kiril Budánov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania", reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.

"Ucrania necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas", abundó el mensaje de Zelenski, que valoró la "especial experiencia" de Budanov en esas áreas.

Zelenski indicó que ya encargó a Budánov, junto a los responsables de la seguridad nacional, el Consejo de Defensa de Ucrania y otras instituciones, "actualizar y presentar la fundación estratégica" de las defensas del Estado ucraniano.

Budánov, actualmente de 39 años, pasó a ocupar la dirección de la inteligencia militar en 2020.