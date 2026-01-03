Senadores demócratas concenan los ataques a Venezuela ordenados por Trump

“Esta guerra es ilegal”, dijo en un mensaje en X el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego.

“Es vergonzoso que hayamos pasado de ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año”, subrayó el legislador, que insistió que “no hay ninguna razón” para que se dé el ataque.

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este sábado ataques estadounidenses en localidades civiles y militares en varios estados y la capital del país, Caracas.

La Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente, pero medios como CBS y Fox News confirmaron que el mandatario estadounidense ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron dos funcionarios estadounidenses al canal de televisión.

Otro senador demócrata en pronunciarse fue Brian Schatz, senador por Hawái, quien dijo en un mensaje en X, que EE.UU. no tiene intereses vitales en Venezuela que justifiquen una guerra.

“A estas alturas ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida. Y ni siquiera se molesta en explicarle al público estadounidense qué demonios está pasando”, agregó el demócrata.

El Pentágono también ha mantenido silencio hasta el momento sobre el ataque.

El mandatario estadounidense se encuentra en su mansión de Mar-a-Lago en (Florida), donde ha pasado las vacaciones navideñas y el fin de año.

La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso el poder de declarar una guerra, aunque la Administración Trump ha insistido que su despliegue militar frente a Venezuela responde a una guerra contra grupos narcotraficantes que ha declarado como terroristas y que Maduro es líder de un narcoestado.