Suben a 24 los municipios afectados en el sur de México por el sismo de magnitud 6,5

En su más reciente comunicado, la CNPC indicó que “se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)” para la atención a la población, la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios tras el movimiento telúrico.

Hasta el viernes sumaban 16 municipios de Guerrero que registraron efectos por el sismo, con el reporte de 144 viviendas con daños de nivel bajo y medio.

Ahora, el listado se elevó a 24 municipios con algún tipo de afectación, entre estas localidades el puerto de Acapulco de Juárez, uno de los sitios turísticos más importantes del país; San Marcos, el epicentro del terremoto; Tecoanapa; Las Vigas; Ayutla de los Libres; San Luis Acatlán; Malinaltepec (Costa Chica).

Además, Juchitán, Nuu savi, Cuautepec, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec (montaña), Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

La CNPC precisó que se mantiene la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios y que, para apoyar esa tarea, desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

La nota apuntó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para la atención de la población afectada.

También informó que personal técnico especializado de la Comisión Nacional del Agua atiende la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez, debido a afectaciones vinculadas al suministro eléctrico.

Sobre energía, el nuevo reporte indicó que la Comisión Federal de Electricidad activó su Sistema de Atención de Emergencias con el despliegue de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos.

Las autoridades federales reiteraron que se mantiene la coordinación con instancias estatales y municipales para atender solicitudes de apoyo, mientras avanzan los peritajes y la cuantificación de daños en Guerrero.