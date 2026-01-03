Supremo de Venezuela repudia el ataque de EE.UU. y exige fe de vida de Maduro y su esposa

A través de un comunicado, leído por su presidenta, la chavista Caryslia Rodríguez, el Supremo afirmó que el ataque de Estados Unidos en Caracas y en tres estados cercanos constituye "una flagrante violación" a la Constitución de Venezuela, así como a las leyes y al derecho internacional, especialmente -subrayó- a la Carta de Naciones Unidas.

Esta agresión, agregó la funcionaria, "tiene como objetivo apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela", por lo que hizo un llamado para "unir esfuerzos en garantía de la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe".

El TSJ expresó su apoyo a los demás poderes públicos del país, especialmente al Ejecutivo, en el desarrollo de "todas las acciones y mecanismos jurídicos para exigir la condena de tales hechos".

Varios funcionarios venezolanos, como el canciller Yván Gil y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, han exigido una prueba de vida de Maduro y Flores, a quienes reclaman de vuelta.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".