Tres hombres muertos en la fuga de un centro de rehabilitación al norte de Lima

Los fallecidos son el director del establecimiento, Carlos Romero, y otros dos internos del lugar, Erick Saavedra y José Cárcamo, que fueron heridos de bala y no sobrevivieron a pesar de ser trasladados para su atención de emergencia al hospital de la ciudad de Huacho, indicó la agencia estatal Andina.

El centro de rehabilitación llamado 'Rescatando Almas' está ubicado en la avenida Libertad, en una zona de campiña del distrito de Santa María, en la provincia de Huaura.

Algunos internos declararon a las autoridades que al menos dos pacientes organizaron la fuga del centro, los cuales lograron evadirse del lugar, y sometieron a los cuidadores del ingreso durante la madrugada de este sábado.

Los fallecidos ha sido enviados a la morgue y ahí los médicos forenses podrán determinar las circunstancias de los decesos.

Por su parte, los dos heridos Alexandro Coc y César Ortiz, permanecen hospitalizados en la unidad de emergencias del hospital de Huacho.

En Perú existen algunos centros de rehabilitación para adictos que no cumplen con las ordenanzas legales y en muchas ocasiones han recibido denuncias de maltratos a sus internos y otros actos ilícitos, que derivan en su clausura e investigación a sus responsables.