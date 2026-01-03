Trump no notificó al Congreso el ataque a Venezuela porque "tiene tendencia a filtrar"

"El Congreso tiene tendencia a filtrar información. No sería bueno que filtraran información, creo que el resultado (del operativo en Caracas) habría sido muy diferente", dijo Trump en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) sobre la operación, bautizada como 'Resolución Absoluta'.

Miembros del Gobierno de Trump comenzaron a alertar a los legisladores después de comenzadas las acciones de captura y extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela, en una ruptura con los procedimientos habituales de Administraciones anteriores, que habían notificado al Congreso antes de lanzar acometidas militares.

El anuncio de Trump notificando que fuerzas de Estados Unidos realizaron "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano para capturar a Maduro y trasladarlo fuera del país por vía aérea tomó por sorpresa a varios senadores y congresistas, incluyendo miembros de los comités que supervisan a las Fuerzas Armadas del país.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta fue "una misión condicionada a ciertos factores, en la que debían cumplirse ciertas condiciones noche tras noche", por lo que prefirieron mantener la discreción absoluta.

"Observamos y monitoreámos la situación durante varios días. Así que simplemente no es el tipo de misión en la que se puede llamar a la gente y decir: 'Oye, quizás hagamos esto en algún momento de los próximos 15 días', agregó el exsenador republicano.

Por su parte, el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego dijo en un mensaje de X que "es vergonzoso" que EE.UU. haya pasado de "ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año" e insistió en que "no hay ninguna razón" para esta operación.

"Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses opuestos a la acción militar, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela", advirtió el representante demócrata, Jim McGovern, quien criticó que de pronto haya "fondos ilimitados para la guerra" cuando muchos estadounidenses sufren por falta de fondos para beneficios de salud.