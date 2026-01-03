Venezuela ve insolentes las declaraciones de Macron sobre transición liderada por González

"Venezuela rechaza de la forma más enérgica posible las insolentes declaraciones emitidas por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, las cuales constituyen una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano y una muestra de profundo desconocimiento de la realidad política, institucional y social del país", dijo la Cancillería venezolana en un comunicado.

Asimismo, el Ejecutivo venezolano anunció que "tomará las acciones diplomáticas que considere pertinentes en el marco de la evaluación de las relaciones" con Francia y reiteró que Venezuela "cuenta" con su presidente constitucional, Nicolás Maduro, y sus instituciones.

Macron manifestó este sábado que quiere que González Urrutia, al que considera presidente "electo" desde los comicios de 2024, lidere una transición, después de que Maduro fuera capturado por Estados Unidos en un ataque durante la madrugada.

En un mensaje en su cuenta de X en la que no hizo ninguna crítica ni ningún comentario sobre la intervención estadounidense, Macron subrayó que "la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".

Y, a ese respecto, añadió que espera "que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esa transición lo antes posible".

El presidente francés cargó con dureza contra el hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

Aseguró que "el pueblo venezolano está ahora libre de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede más que alegrarse".

Unas horas antes del mensaje de Macron, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sí que había criticado la operación militar estadounidense en Venezuela, al considerar que "infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional".