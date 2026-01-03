Zelenski afirma que hay que lograr "una paz para décadas" tras cita con asesores europeos

"Nuestras discusiones avanzan en tres direcciones clave: garantías de seguridad, reconstrucción y un marco básico para una reconstrucción real", manifestó Zelenski en su cuenta de X, donde señaló que los esfuerzos diplomáticos actuales deben conducir a una "paz para décadas".

"Esta visión nuestra está alineada con la visión de nuestros socios clave", afirmó el jefe de Estado ucraniano, que dijo que el trabajo de los asesores continúa para preparar encuentros en Europa la próxima semana.

En la cita de este sábado participaron representantes de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, además de Canadá, la OTAN y la Unión Europea (UE).

También estaba prevista la intervención virtual de representantes de Estados Unidos, que no se desplazaron hasta suelo ucraniano para este encuentro.

Según precisó en su cuenta de Telegram el jefe del equipo negociador de Ucrania en los esfuerzos internacionales para lograr la paz en la guerra ruso-ucraniana, Rustem Umérov, por parte estadounidense estuvo presente virtualmente en la cita el asesor y enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Juntos con el equipo de Gobierno y los socios europeos, discutimos perspectivas sobre el plan de recuperación económica y desarrollo de Ucrania", indicó Umérov.

"Los temas incluyeron inversiones, reconstrucción, la creación de puestos de trabajo y la estabilidad a largo plazo del Estado", abundó Umérov.

A Umérov le acompañaron, entre otros, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, el ministro de Economía, Oleksi Sobolev, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguí Kislitsia, además del responsable para la integración europea y viceprimer ministro, Tajas Kachka.

Previamente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Andrí Hnátov, indicó que en las conversaciones de este sábado los responsables de Kiev informaron del trabajo previo realizado entre Washington y Kiev para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

Hnátov explicó, según la agencia ucraniana 'Ukrinform', que ucranianos y estadounidenses acordaron un documento militar sobre cómo Ucrania y su ejército serán apoyados, las dimensiones de las Fuerzas Armadas de Kiev, su restauración y modernización, además de cómo deberán respetar los acuerdos y las reacciones si hay violaciones de esos acuerdos.

"Ahora el mismo trabajo se está desarrollando con otros socios", apuntó Hnátov, que precisó que "una de las secciones del documento" acordado con Washington recoge las "actividades de la Coalición de Voluntarios".

Umérov se había referido al inicio de la jornada como un día de reuniones "cargado" de trabajo.

"Un día cargado nos espera: seguridad y temas económicos, trabajo en documentos marco y coordinación de otros pasos con socios. Estamos trabajando", dijo el jefe del equipo negociador de Ucrania al recibir en Kiev a los responsables europeos, de la UE y de la OTAN.