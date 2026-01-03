Zelenski elige a Denís Schmigal como nuevo ministro de Energía

Shmigal, según explicó Zelenski en su cuenta de Telgram, ha sido elegido para ocuparse del área de Energía y para que desempeñe también labores de primer viceprimer ministro.

"Consulté con la primera ministra, Yulia Sviridenko, y cuento con el apoyo de los parlamentarios", precisó el jefe de Estado ucraniano, que celebró la labor de Shmigal como titular de Defensa.

"Gracias por tu trabajo sistemático en el Ministerio de Defensa y en los procesos activados para asegurar la protección de nuestro Estado. Esto es exactamente lo que necesitamos ahora para el sector energético ucraniano", abundó.

La víspera, Zelenski avanzó que su Ejecutivo realiza actualmente una "una ola de cambios de personal".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los cambios realizados figura la elección como sustituto de Shmigal al frente de Defensa al joven político de 34 años, Mijailo Fedorov, hasta ahora responsable de Transformación Digital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio de Zelenski sobre Fedorov se produjo el viernes, día en que tuvo lugar también el nombramiento del general Kirilo Budánov como jefe de la Oficina Presidencial del jefe de Estado.