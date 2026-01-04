Ataque de paramilitares con drones deja a oscuras estratégica ciudad del sur de Sudán

Un comunicado de la compañía, que no se refirió a víctimas, indicó que el dron impactó de forma directa en la central eléctrica y "provocó un incendio en el edificio de la maquinaria, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico".

"Las fuerzas de Defensa Civil están realizando grandes esfuerzos para extinguir el incendio", añadió la nota, y apuntó que "se realizará una evaluación técnica de los daños antes de implementar las reparaciones necesarias".

La central atacada alimenta con energía eléctrica estaciones de agua de la ciudad y de varias localidades vecinas de Al Obeid que cuenta con una población de más de 600.000 habitantes y alberga a cerca de un millón de desplazados por la guerra, huidos de los combates en los estado del Sur y Oeste de Kordofán.

Desde su derrota en la capital sudanesa, Jartum, en marzo pasado, los paramilitares centraron sus actividades en el oeste y el sur del país, y lanzaron decenas de ataques con drones contra objetivos militares y civiles en distintas zonas del país, incluidas centrales eléctricas, aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras.

Esa nueva acción de las FAR forma parte de los ataques y contraataques que han recrudecido en Kordofán tras el control a finales de octubre pasado por parte de los paramilitares de la ciudad de Al Fasher, en la también extensa y vecina región de Darfur.

Este domingo, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), aliados con las FAR, afirmó en un comunicado que sus fuerzas capturaron la ciudad de Bardab y el cuartel general de su guarnición, al norte de Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur.

La guerra en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.