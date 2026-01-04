Autoridades peruanas que se postulen a elecciones regionales deben renunciar en abril

La norma publicada por el JNE es de aplicación para los gobernadores y vicegobernadores de las 25 regiones del país, así como alcaldes provinciales y municipales que tendrán que presentar sus renuncias ante el consejo regional o concejo municipal, según corresponda, para que surta efecto desde seis meses antes de los comicios regionales y municipales.

Asimismo, la resolución establece las fechas límite en que otros funcionarios y trabajadores del Estado pueden presentar su licencia sin pago para postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y que el pase a la situación de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que deseen postular deberá darse hasta el 16 de junio de 2026.

Otra resolución del JNE establece que, a partir de la renuncia del gobernador regional, el vicegobernador regional asume las funciones del titular, y en el caso de los alcaldes, quien lo reemplaza será el primer regidor o quien corresponda en orden de prelación.

En el caso de que el gobernador y el vicegobernador regional renuncien o soliciten licencia simultáneamente, el consejo regional deberá elegir, entre los consejeros hábiles, a los que ocuparán los cargos de gobernador y vicegobernador regional.

Además los candidatos con dicha licencia deberán reasumir sus funciones al día siguiente de la proclamación de los resultados, con excepción de aquellos que participen en una segunda elección, ya que sus licencias se prorrogan automáticamente hasta el día de esos comicios.

Los peruanos acudirán a votar en dos procesos electorales en el 2026, el primero de los cuales será el 12 de abril para elegir al presidente, vicepresidentes y representantes en el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Dado el alto número de postulantes a la Presidencia de Perú, unas 36 fórmulas presidenciales, es muy probable que se realice una segunda vuelta en junio.

Asimismo, las elecciones regionales y municipales está programadas para el 4 de octubre próximo.