Cientos de personas se movilizan en Bruselas contra el ataque de EE.UU. en Venezuela

Más de 400 personas acudieron al acto de protesta, según medios belgas, que fue organizado por varios colectivos antiimperialistas y pacifistas, como Vrede vzw (paz en neerlandés) y Intal Globalize Solidarity .

"La invasión estadounidense no es más que una flagrante violación del derecho internacional. Si un país puede atacar a otro sin motivo alguno, prevalece la ley de la selva", dijo a la agencia de noticias Belga Ludo De Brabander, de la asociación Vrede vzw.

De Brabander también consideró que "la tibia reacción de Europa es escandalosa" y afirmó que España "es el único país europeo que actualmente opone cierta resistencia".

Por ello, los manifestantes pidieron que tanto la UE como Bélgica condenen firmemente el ataque y defiendan el derecho internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Exigimos a Bélgica y a la Unión Europea que rompan su silencio cómplice, condenen inequívocamente este ataque y actúen de inmediato para una desescalada diplomática", dijeron las organizaciones a través de redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas de Venezuela.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró el mismo sábado que la UE apoya "una transición pacífica y democrática", pero que "cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Por su parte, la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, hizo un "llamamiento a la moderación" e insistió en que Maduro "carece de legitimidad".

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo que "Maduro debe rendir cuentas por sus actos" pero que, al mismo tiempo, "el derecho internacional debe respetarse en toda circunstancia".