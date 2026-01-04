Colombia convoca reunión de la CELAC para establecer posición regional ante ataque de EEUU

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que el país convocó a los ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC para articular una posición regional ante el ataque estadounidense que terminó con la detención de Maduro, aunque no precisó la fecha del encuentro.

"Recordemos que el presidente de la república (Gustavo Petro) es el presidente pro tempore (de la CELAC)", expresó la alta funcionaria en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, donde el Gobierno instaló un puesto de mando unificado (PMU) ante el ataque de Estados Unidos en el país vecino.

Horas antes, el Gobierno de Brasil señaló que se evaluaba la posibilidad de celebrar el domingo esta reunión de la CELAC y que el encuentro ministerial por videoconferencia está siendo planeado para las 12:00 hora local de Bogotá (17:00 GMT), pero que la confirmación dependerá de la presidencia de la organización, en manos de Colombia, que no dio más detalles al respecto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y Flores fueron "capturados y sacados del país".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Horas después, Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, la directora del Dapre señaló que Colombia, que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, también impulsó la convocatoria de una reunión de esa instancia que se celebrará el lunes, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La presidencia rotatoria del Consejo, que en enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

Igualmente, Rodríguez dijo que "se ha solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos)", como ya lo había manifestado Petro esta madrugada en un mensaje publicado en X tras el ataque.