Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela para mantener seguridad

El anuncio lo hizo este sábado la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, tras la instalación de un puesto de mando unificado (PMU) para atender la situación fronteriza.

"El Gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano", manifestó Rodríguez al leer las conclusiones de la reunión.

El ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que también intervino en la rueda de prensa, señaló que la situación es de "alta tensión" en la zona fronteriza por la presencia de distintos grupos armados ilegales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que podrían aprovechar la situación en Venezuela para hacer ataques.

Según el ministro, el amplio despliegue militar permitirá "dar una respuesta articulada frente a las amenazas que hay en la región (...) principalmente el cartel (de las drogas) del ELN y el Tren de Aragua", ambos incluidos por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

"Respecto a la militarización, obedece a las amenazas persistentes que hay contra el Estado colombiano, que corresponden al crimen organizado transnacional. La amenaza de Colombia no son las naciones, es el crimen transnacional que intenta llevar ese veneno (de la droga) a los países consumidores y desestabilizar la región", expresó.

Sánchez añadió que la movilización hacia la frontera de los 30.000 soldados es un esfuerzo no solo terrestre "sino que se desplegaron capacidades aéreas, fluviales y, si nos orientamos un poco más hacia el mar, también capacidades marítimas".

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

"Esto es articulado con los cinco PMU que también se han activado a nivel regional" y que están en los departamentos fronterizos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada, explicó el titular de Defensa.