Mundo
04 de enero de 2026 - 13:40

Defensas antiaéreas rusas derriban 32 drones ucranianos cerca de Moscú

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2407

Moscú, 4 ene (EFE). - Las defensas antiaéreas rusas derribaron en cuatro horas 32 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó en Telegram el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

Por EFE

Sobianin publicó varios mensajes comunicando la neutralización de los aparatos no tripulados que pretendían atacar objetivos en Moscú.

La situación obligó a modificar las operaciones en los principales aeropuertos capitalinos y aplazar unos 200 vuelos.

La víspera, Sobianin informó de 21 drones enemigos destruidos antes de penetrar en el espacio aéreo de la capital.

Se trata del cuarto día consecutivo de ataques de drones ucranianos contra la capital rusa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy