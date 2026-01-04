Egipto recibió 19 millones de turistas, récord con el que supera las previsiones para 2026

En un comunicado, difundido este domingo por medios oficiales, el citado departamento aseguró que "el turismo egipcio tuvo un desempeño excepcional y sin precedentes durante 2025, ya que Egipto recibió cerca de 19 millones de turistas".

Se trata de "un nuevo récord con una tasa de crecimiento del 21 % en comparación con 2024, en un logro que refleja la creciente fortaleza del destino turístico egipcio en el escenario internacional", destacó la nota.

El Gobierno egipcio había afirmado a principios de diciembre que esperaba recibir alrededor de 18,6 millones de turistas en 2026, y que esas perspectivas positivas del sector se traducirían en una subida interanual de hasta 5,8 % en el número de visitantes y una proyección de ingresos de alrededor de 19.000 millones de dólares de cara a 2029.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, celebró las cifras anunciadas por su departamento en 2025, que consideró "un gran logro y una confirmación de la competitividad de Egipto".

Subrayó, asimismo, que "este crecimiento supera la tasa de crecimiento promedio mundial, estimado en solo alrededor del 5 %, lo que refleja la confianza de los turistas de diferentes países del mundo en Egipto como un destino turístico diverso y seguro capaz de brindar experiencias turísticas diversas e integradas".

El comunicado destaca también un "notable crecimiento en 2025 de los vuelos turísticos 'chárter' en un 32 %", afirmando que la nueva ciudad turística mediterránea de Al Alamein "logró un salto excepcional, registrando un crecimiento del 450 % en el tráfico de vuelos chárter".

El ministerio confió en que en el futuro próximo "trabajará sobre esos resultados positivos para lograr un crecimiento turístico sostenible que impactará directamente en la economía nacional y mejorará la posición de Egipto como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial".

Esos resultados positivos se anuncian en medio de un plan de reforma económica estructural que el Gobierno egipcio ejecuta desde hace dos años, basada en la promoción del turismo como una de sus principales fuentes de ingreso en divisa.

Las proyecciones respecto al sector en Egipto coinciden con el alto el fuego en la guerra en la franja palestina de Gaza, la mejora de la seguridad en el mar Rojo y la reciente inauguración del Gran Museo en las zonas de las Pirámides de Giza, una de las principales atracciones turísticas.