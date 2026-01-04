El líder ultraderechista español, Santiago Abascal, recibe en su casa a Georgia Meloni

"Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga -y aún más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo", escribe Abascal, presidente del partido Vox, que es la tercera fuerza parlamentaria española.

En las imágenes puede verse a Meloni con Abascal, su mujer y uno de sus hijos.

En el vídeo, aparece Meloni conduciendo un auto mini rojo, con Abascal en el asiento contiguo, bromeando entre ellos.

Meloni y Abascal, de doctrinas políticas similares, mantienen una buena relación y se han visto en varias ocasiones, la última en abril en Roma.

Entonces, el político español alabó su gobierno, "bien dirigido en los tiempos convulsos que vivimos", en plena guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.