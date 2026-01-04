'El maravilloso mundo de Amazon', un visión crítica y gráfica de la 'criatura' de Bezos

'El maravilloso mundo de Amazon' (Norma) es el irónico titulo de este compendio de historietas y artículos gráficos de no ficción que analiza y disecciona la actividad y el 'modus operandi' comercial y laboral de esta empresa creada en 1994, que ha revolucionado la venta planetaria 'online', antes de extender sus tentáculos a otros ámbitos tecnológicos, de la comunicación o del ocio.

Una obra de análisis en viñetas, que demuestra la capacidad narrativa del medio para abordar asuntos "serios", surgida de la colaboración entre la revista La revue dessinée y el periódico digital participativo Mediapart, que en su versión española incluye además un prólogo del escritor Jorge Carrión.

El español Carrión remarca en la introducción el poder de la compañía de Bezos, impulsor de un modelo de negocio, dice, que casi ha derogado los derechos laborales de sus centros logísticos (verdadera piedra de toque de la compañía) y del reparto de mercancías, basado en "una nueva ética del trabajo" y en su inversión lobista para presionar a políticos en los centros de poder.

"La automatización humana (...), que ahora va a permitirle suplantar a gran parte de sus trabajadores por robots y drones", indica Carrión.

Es autor a su vez de 'Contra Amazon' (Galaxia Gutenberg), un ensayo sobre la repercusión que la compañía ha tenido en el sector de las librerías y el sector del libro en general.

Aunque 'El maravilloso mundo de Amazon' se centra en la actividad de la empresa en París y el resto de Francia, la panorámica que ofrece de su funcionamiento, con datos escrupulosos de su precisa maquinaria económica y de ingeniería fiscal o de las extenuantes rutinas de trabajo en sus almacenes y transportistas a domicilio, es aplicable a la mayoría de los territorios en los que opera.

El libro se abre con un reportaje de la periodista Martine Orange y el dibujante Vincent Sorel sobre cómo el ambicioso Jeff Bezos se ha aupado, en poco más de treinta años, y desde una pequeña librería digital, al podio de los hombres más ricos del mundo, en disputa con Elon Musk (Tesla) o Marc Zuckerberg (Meta).

Un imperio valorado en 177.000 millones de dólares (datos de 2022) que, como apuntan los autores -que califican a Bezos de "señor del tecnofeudalismo"- hace que forme parte de las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), acrónimo que "designa a las multinacionales tecnológicas que dominan el mundo".

Junto a sus deseos, algo megalomaníacos, de crear estaciones espaciales, en una nueva carrera sin banderas nacionales, pero sí con logotipos corporativos (Blue Origin, es la empresa de Bezos), el libro repasa las prácticas comerciales del grupo Amazon y de la cadena logística o su combate de las leyes antimonopolio que podrían poner en riesgo el exitoso imperio.

Un modelo que, señalan Orange y Sorel, "destruye el comercio de proximidad y pone a muchos productores grandes y pequeños a su merced", lo que ha llevado a gobiernos de varios países a multar a Amazon por su posición dominante.

La creación de Amazon Web Services, plataforma informática de la nube que almacenan los valiosos datos personales de los clientes, y que permite su comercialización para servicios de márketing, la compra de los estudios de la MGM (y su catálogo) o de cabeceras como The Washington Post, son otras de las piezas de la diversificación del grupo creado por el "libertario" Bezos.

También desvela los intentos de la compañía de limpiar su imagen pública con acciones de 'greenwashing' ('ecopostureo') con las que camuflar su apuesta decidida por el "arte del consumo desmedido".