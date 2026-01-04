El número de refugiados llegados a Alemania en 2025 cae un 51 % respecto a 2024

En 2024, antes de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asumiera el cargo el pasado mes de mayo, el número de solicitudes registrado fue de 229.751, mientras que en 2023 la cifra fue de 329.120, según las cifras del Ministerio del Interior de Alemania.

Respecto a 2023, la caída en 2025 fue del 66 %.

Alexander Dobrindt, ministro del Interior alemán, defendió el cambio en la política migratoria del Ejecutivo germano, que se ha caracterizado por el endurecimiento con medidas como los controles fronterizos, la eliminación de la reagrupación familiar y de las facilidades para lograr la ciudadanía en Alemania.

"El control, el rumbo y la firmeza surten efecto. Ordenamos los procesos migratorios con claridad y coherencia. Quien no tenga derecho a protección, no debe venir; quien cometa delitos, debe marcharse", dijo Dobrindt, que apuntó que su país ha enviado una nueva y "clara señal" en materia de política migratoria en Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy