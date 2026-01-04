Ente electoral pide liberar a Maduro cuya integridad ve vital para estabilidad venezolana

"Exigimos una prueba de vida, la integridad física, respeto de los derechos humanos y la liberación inmediata del Jefe de Estado y de Gobierno y la primera dama", señaló el ente electoral en un comunicado difundido este domingo en Telegram por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La institución afirmó que se trata de una demanda "legítima" debido a "la gravedad de las amenazas y ataques".

En este sentido, rechazó "categóricamente" los ataques estadounidenses en territorio venezolano que, agregó, causaron "muertes de servidores públicos y civiles".

Asimismo, repudió la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

"Esta incursión armada, disfrazada de falsos pretextos de lucha contra el narcotráfico, constituye una flagrante violación del derecho internacional", agregó el ente.

Maduro pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, a donde fue trasladado tras la operación ordenada por el presidente Donald Trump.

El mandatario venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

En la noche del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo.

La Fuerza Armada de Venezuela anunció este domingo su respaldo a Delcy Rodríguez como presidenta "encargada", aseguró que garantizará la gobernabilidad y expresó que apoya "plenamente" el estado de conmoción exterior, un tipo inédito de estado de excepción que otorga facultades especiales al Estado para tomar medidas en situaciones de conflicto.