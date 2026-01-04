Entidades provenezolanas alertan de "grupos violentos afines al régimen criminal" chavista

"En las últimas horas se ha registrado la difusión reiterada de videos, imágenes y declaraciones públicas en las que estos grupos armados incitan explícitamente a la violencia, al odio y a la represalia, configurando un escenario de alto riesgo para la población civil", advirtieron en un comunicado.

Esos mensajes constituyen "amenazas directas y podrían traducirse en acciones violentas de carácter inmediato".

Las organizaciones argumentaron que su actuación sistemática ha generado "terror, persecución y graves violaciones a los derechos humanos".

Organizaciones como Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Plataforma Ayuda Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia y Movimiento Contra la Intolerancia constatan que este es un momento "crítico y determinante para la historia y el futuro democrático" del país sudamericano, después de la intervención militar de EE.UU. del sábado.

Por todo ello, exhortaron a la comunidad internacional, a los organismos de protección de derechos humanos y a las instancias multilaterales a una "vigilancia activa y permanente sobre los acontecimientos que puedan desarrollarse en las próximas horas"

Y También a documentar y prevenir cualquier acto de violencia, represalia o venganza colectiva.

Según la nota de presa, estos grupos armados violentos son responsables directos de "múltiples muertes ocurridas entre junio y diciembre de 2024, hechos que han sido debidamente registrados y denunciados por la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela como crímenes de odio".

De esa manera, incidieron las entidades, "el régimen de Venezuela es responsable por acción u omisión de permitir, promover y proteger la actuación de estos grupos armados irregulares, cualquier nuevo hecho de violencia deberá ser atribuido a esta cadena de responsabilidades".