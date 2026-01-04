Francia confirma haber atacado con el Reino Unido posiciones del Estado Islámico en Siria

"Prevenir el resurgimiento del EI (también conocido como Dáesh)" es "un asunto crucial para la seguridad de la región", declaró el Estado Mayor del Ejército francés en un mensaje publicado en redes sociales, sin proporcionar más detalles y limitándose a confirmar la información divulgada previamente por el Reino Unido.

Estos ataques se llevaron a cabo como parte de la Operación Resolución Inherente (OIR), la coalición internacional antiyihadista coordinada por Estados Unidos, según el mensaje del Ejército francés, que va acompañado de un vídeo de la operación franco-británica.

"La lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad para Francia y los países socios de la coalición", afirmó el Estado Mayor del Ejército francés en su mensaje en redes sociales.

Previamente, el Ministerio de Defensa británico había informado en un comunicado de un ataque contra un sitio subterráneo en Siria, sospechoso de ser utilizado por el Estado Islámico.

El ataque tuvo lugar en las montañas al norte de la antigua ciudad de Palmira, en el centro del país, contra una instalación "probablemente utilizada para almacenar armas y explosivos" y, según los primeros indicios, el objetivo fue alcanzado con éxito, según las informaciones facilitadas por Londres.

Durante la guerra en Siria, que comenzó en 2011 con protestas a favor de la democracia, el Estado Islámico controló amplios territorios en el país, incluida la región de Palmira, antes de ser derrotado por la coalición internacional en 2019. Sin embargo, sus combatientes, que se han retirado al desierto sirio, continúan realizando ataques esporádicamente.

A finales de diciembre de 2025, Estados Unidos anunció que había golpeado "bastiones" del grupo terrorista en Siria, una semana después de un ataque que había matado a tres estadounidenses en el país.