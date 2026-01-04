Georgia espera que Venezuela revoque su reconocimiento de regiones separatistas

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de la república caucásica señaló que "sigue de cerca" los acontecimientos en Venezuela y espera que los procesos se desarrollen "en el mejor interés del pueblo venezolano".

"Considerando que el reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de la regiones georgianas ocupadas de Abjasia y Osetia del Sur como Estados independientes constituye una flagrante violación del derecho internacional, esperamos que los recientes acontecimientos conduzcan a la revocación de esa decisión ilegal", señala la nota oficial.

La independencia de Abjasia y Osetia del Sur fue reconocida por Rusia tras una guerra con Georgia en el verano de 2008. Más tarde, Venezuela, Nicaragua, Nauru y Siria siguieron el ejemplo de Moscú.

En enero de 2019, Georgia reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

