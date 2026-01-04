Ghana condena el ataque de EE.UU. contra Venezuela y critica sus ambiciones "coloniales"

"El Gobierno de Ghana sigue la situación en Venezuela con gran preocupación y subraya que tales ataques al derecho internacional, los intentos de ocupación de territorios extranjeros y el aparente control externo de los recursos petroleros tienen implicaciones extremadamente adversas para la estabilidad internacional y el orden mundial", afirmó en un comunicado el Ministerio ghanés de Asuntos Exteriores.

El Ministerio hizo referencia a las palabras de Trump, quien anunció este sábado que EE.UU. "dirigirá" Venezuela hasta que puedan hacer "una transición segura, adecuada y sensata" y que las grandes compañías petroleras estadounidenses van a "entrar" en el país sudamericano.

"Tales ambiciones coloniales no deberían tener cabida en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Permitir esto supone poner en grave riesgo a la comunidad internacional y socavar la soberanía de todos los países", destacó el Gobierno ghanés.

Así, "Ghana reafirma su compromiso con el principio de autodeterminación y mantiene la firme convicción de que solo el pueblo venezolano debe determinar libremente su futuro político y democrático", concluyó.

Ghana lanzó este contundente mensaje después de que la Unión Africana (UA) evitara condenar directamente la agresión estadounidense, si bien pidió respeto al orden internacional y afirmó en otro comunicado que los problemas internos de Venezuela deben resolverse con un "diálogo político inclusivo" entre su población.

Sudáfrica, por su lado, destacó que el ataque de Washington "socava (...) el principio de igualdad entre naciones", mientras el canciller venezolano, Yván Gil Pinto, afirmó en su canal de Telegram haber recibido mensajes de apoyo de países como Namibia, Burkina Faso, Liberia, Chad, Angola, Níger y Gambia.

Trump confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron "capturados y sacados del país".

Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción, mientras su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.