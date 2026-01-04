Guyana recomienda la "estabilidad" en Venezuela para su futuro tras el operativo de EE.UU.

"Estabilidad, el respeto a la ley y la transición democrática son críticos para el futuro de Venezuela y el resto de las Américas", sostuvo Ali en su cuenta de X en la noche del sábado, mismo día en que tropas militares atacaron varios puntos estratégicos venezolanos y capturaron a Maduro.

Ali, quien en su mensaje dio mención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a sus secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, indicó que su Gobierno "respalda esfuerzos que mantienen normas democráticas y aseguran que la región se aferra a ser una zona de paz".

Referente a Trump, Ali aseguró que su administración respalda el liderazgo del presidente estadounidense al reafirmar que comparte sus promesas de libertad, democracia y seguridad regional.

"Estamos comprometidos con construir un compromiso en el próximo capítulo de Venezuela a favor de todos los venezolanos", sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ali, a su vez, dijo que continuará monitoreando los próximos pasos de Venezuela, con la que lleva una disputa por la región del Esequibo, rica en petróleo y recursos naturales y administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las disputas sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela reclama desde hace más de un siglo, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Guyana defiende la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción para resolver este litigio, pero Venezuela lo rechaza.

Maduro, por su parte, dijo que en agosto de 2025, que "más temprano que tarde" su país recuperará el Esequibo.

Y ante la posibilidad del influjo de migrantes y cómo el Gobierno de Guyana lo enfrentará desde un punto humanitario, Ali dijo que la situación va "a un paso rápido" y que su evaluación se hará desde la perspectiva humanitaria, criminal y de seguridad.

"Tenemos que asegurar nuestras fronteras y que no sean infiltradas, y esa es nuestra prioridad en este momento", aseguró Ali, al tiempo en que recordó el ataque a tiros de civiles desde Venezuela a soldados guyaneses por un río.