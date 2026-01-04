Identifican a otras 16 víctimas del incendio en Suiza y ya suman 24 de los 40 fallecidos

En un comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar "Le Constellation".

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.

Se trata de cuatro mujeres suizas de 18 años, dos jóvenes de 15 y 14 años, y seis hombres suizos de 31, 20, 18, 17 y dos jóvenes de 16 años.

También han sido identificados dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad (Italia y Emiratos Árabes Unidos), un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía ha confirmado que, hasta el momento, se ha identificado a 24 de los 40 fallecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la nota, se está trabajando para identificar a todas las víctimas, tanto fallecidas como heridas. La Policía Cantonal del Valais publicará cualquier nueva información tan pronto como esté disponible.

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Las autoridades han señalado que no brindarán más información sobre los decesos por respeto a la privacidad de las víctimas y sus familias.