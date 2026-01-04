Iglesia católica en México pide cuidar la palabra tras tensiones por crisis EEUU-Venezuela

En su editorial del semanario ‘Desde la fe’, titulada 'Cuidar nuestras palabras y opiniones es cuidar la paz', la iglesia católica en México sostuvo que “en momentos de alta tensión internacional, lo que se dice —y la manera en que se dice— tiene consecuencias reales en la vida de los pueblos”, en especial en comunidades “marcadas por la pobreza, la violencia o la incertidumbre”.

El llamado se difundió mientras gobiernos y actores internacionales reaccionan a la intervención militar estadounidense en Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, en un hecho que ha provocado condenas y advertencias sobre sus efectos regionales.

La Arquidiócesis retomó el mensaje del Papa León XIV por la Jornada Mundial de la Paz para insistir en que el debate público requiere un estándar ético orientado por la verdad y la dignidad humana.

“Hoy, la justicia y la dignidad humana están más expuestas que nunca a los desequilibrios de poder entre los más fuertes”, y subrayó la urgencia de impulsar una paz “desarmada y desarmante”.

La editorial definió esa paz como una que no nace de la imposición ni “del uso de la palabra como arma”, sino del reconocimiento de la dignidad de cada persona y de la responsabilidad sobre acciones y opiniones.

El texto también colocó la discusión en el terreno informativo, pues agregó que “la información veraz es un deber moral”, y alertó que en contextos complejos la desinformación, los rumores y narrativas parciales pueden operar como “instrumentos de violencia simbólica”.

Desde la Fe planteó que el discernimiento, el diálogo y una comunicación prudente son vías para evitar que el conflicto se normalice en el lenguaje cotidiano y para reducir la polarización.