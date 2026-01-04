Inundaciones y tráfico marítimo cortado en el sur de España por una fuerte borrasca

La borrasca Francis se concentra en provincias costeras de la región de Andalucía y ha motivado ya decenas de intervenciones de emergencias en varias poblaciones de la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz), entre las más afectadas.

En una de esas localidades, Jimena de la Frontera, cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en doce horas; y hasta 120 en Tolox (provincia limítrofe de Málaga), con la previsión de que continúen hasta la madrugada del lunes.

Precisamente, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidió "máxima precaución" este domingo por el aviso rojo de lluvias torrenciales en 27 municipios de Málaga. Sus habitantes fueron alertados con mensajes de telefonía móvil para que extremen las medidas de seguridad y eviten desplazamientos innecesarios.

Otro de los efectos es la suspensión del tránsito marítimo en catamarán en la Bahía de Cádiz entre la capital y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María, informaron las compañías navieras.

A causa de la lluvia, cinco carreteras están "totalmente intransitables" en Andalucía, tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.

También se esperan lluvias intensas en la región Valenciana, en concreto en las provincias de Alicante y Valencia (este), y nevadas en otras partes del país, incluida la Sierra de Madrid.

Las bajas temperaturas, la nieve y el hielo afectan ya a diez carreteras secundarias de Andalucía y también regiones del norte: Asturias, Castilla y León y Navarra, informó la Dirección General de Tráfico (DGT).