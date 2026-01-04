La clase política en España dividida sobre el ataque de EEUU contra Venezuela

Las reacciones han continuado este domingo a la operación relámpago de Washington en el país caribeño, también en la calle, donde se han celebrado manifestaciones en varias ciudades de España, algunas de venezolanos aplaudiendo la intervención y otras en contra, como la de Madrid, donde centenares de personas convocadas por la Plataforma contra la OTAN y las Bases, se han concentrado frente a la Embajada de Estados Unidos en protesta por la "agresión imperialista contra Venezuela".

Pedro Sánchez aprovechó el marco de una carta que ha enviado a su militancia socialista con motivo del nuevo año para elevar el tono y condenar, de manera rotunda, el ataque lanzado por Donald Trump, aunque sus socios de Sumar en el Ejecutivo de coalición no creen que haya sido suficientemente contundente.

Sánchez reiteró su defensa del derecho internacional, después de que este sábado dejara claro que no reconocería esta intervención como tampoco reconoció al régimen de Maduro.

Mientras tanto, el jefe de la oposición Feijóo ha puesto el foco en que la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, no puede dirigir el país porque ha sido "cómplice y protagonista" de la dictadura, al tiempo que ha defendido que Edmundo González y María Corina Machado -descartada por Trump- representan la "vía democrática y pacífica" para que Venezuela recupere su libertad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las dictaduras no se derrocan a medias", ha advertido el presidente popular, que también ha criticado al Gobierno por no enfrentarse "a la tiranía de Maduro", aunque ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que más ha cargado las tintas contra Sánchez por haber preferido "el comunismo y la legalidad de un tirano" a la libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el ultraderechista Vox, su presidente, Santiago Abascal, ha compartido la idea de Feijóo de que Delcy Rodríguez no puede seguir al frente del Gobierno venezolano.

A la izquierda del PSOE, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha participado en Madrid en la concentración frente a la Embajada estadounidense, definió a Trump como "el Hitler de nuestro tiempo" y cargó contra Sánchez por considerar que se está comportando "como un auténtico lacayo" de Estados Unidos, igual que la UE.

Por su parte el dirigente de Sumar y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, que estaba en la misma protesta, denunció la falta de contundencia del Gobierno y reclamó la salida de España de la OTAN.

Además de la protesta que ha tenido lugar en Madrid, hubo otras similares en varias ciudades españolas, por ejemplo en las tres capitales vascas.

Otra concentración convocada "contra la agresión imperialista en Venezuela" en Logroño se desarrolló con tensión debido a las protestas de una veintena de venezolanos, que respaldaron la operación de Washington.

A favor de esta intervención está prevista una nueva concentración a última hora de la tarde de este domingo en la Puerta del Sol de Madrid.

Otro colectivo que ha entrado en el debate político ha sido la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha condenado la actuación de Trump porque la prohíbe el derecho internacional.